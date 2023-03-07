Мишустин: российские товары приобретают в том числе недружественные страны

Российские товары приобретают в том числе недружественные страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на сессии Международного экспортного форума "Сделано в России".
По словам главы правительства, спрос на российскую продукцию сохраняется даже в условиях продолжающихся санкционных ограничений. Он подчеркнул, что российский экспорт совершил переориентацию на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС. Также Мишустин добавил, что товары отечественного производства имеют спрос в странах Азии, Африки, Латинской Америки.
Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские товары покупают не только наши партнеры, но и недружественные страны.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин заявил, что России есть что предложить международным партнерам.
Видео: Правительство России
