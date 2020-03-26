Предприниматели могут быстро получить займ с минимальной процентной ставкой

Правительство решило выдать кредиты бизнесу под 0% для выплаты зарплат. Предприниматели, пострадавшие от пандемии, смогут получить неотложные кредиты на зарплаты. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Путина с бизнесом.

Кредиты будут под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0%. Займы, по словам Белоусова, будут с высоким гарантийным покрытием.

Мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас , - сказал вице-премьер.

Так предприниматели могут быстро получить займ с минимальной процентной ставкой, а иногда и под 0%.

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