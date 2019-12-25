В сети набирает обороты флешмоб #ямыработаемнаследующейнеделе

Так предприниматели хотят спасти умирающий от коронавируса бизнес.

В интернете набирает обороты новый флешмоб #ямыработаемнаследующейнеделе. Таким образом предприниматели хотят спасти умирающий от коронавируса бизнес, а также остановить разгул россиян во время внеплановых каникул.

Как написала на своей странице в Instagram совладелец компании "Fusion Service Group" Виктория Прутяну, сотрудники по найму обрадовались новости о недельном карантине. Однако сидеть дома они не собираются. По словам Прутяну, количество людей, гуляющих по Невскому проспекту, не сильно уменьшилось, а в ресторанах по-прежнему нет свободных мест.

"Давайте делить — или мы работаем и тусим, и ведем дальше нормальный образ жизни (я в эту сторону), или же СИДИТЕ ДОМА!" – написала она в Instagram, добавив, что если все владельцы бизнесов уйдут "сидеть домой на неопределенный срок", то, возможно, мы будем в "Ж..пе".

Прутяну также отметила, что те компании, которые уйдут на каникулы, вылетят с рынка на неопределенный срок. Потом им придется долгое время отыгрывать свои позиции назад. Аналогичной точки зрения придерживаются и москвичи.

Арт-директор агентства брендинга полного цикла Kilev Lab Дмитрий Килев написал, что в эти нелегкие времена необходимо проявлять сознательность и продолжать работать.

"Думаю, что в данный момент мы просто обязаны поддержать своих работодателей, партнеров и продолжить работу", - заявил он.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил внеплановые каникулы в период с 30 марта по 5 апреля. Глава государства призвал россиян не надеяться на "авось" и сидеть дома в связи с пандемией коронавируса.

Фото: Instagram / konturagency