При таком условии гражданин будет иметь возможность купить билет на другой рейс за те деньги, которые он до этого отдал компании.

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы. Соответствующее постановление утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В документе указано, что при ЧС, угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а также при введении режима повышенной готовности, авиакомпании могут изменить условия договора или вернуть пассажиру деньги после отмены рейса. Если пассажир отказался от перелёта, то перевозчик освобождается от обязанности доставить его в указанную на билете точку.

Но в этом случае авиакомпания становится обязана в течение трех лет с даты отправления рейса засчитать уже внесённую пассажиром сумму в счет оплаты услуг по воздушной перевозке. При таком условии гражданин будет иметь возможность купить билет на другой рейс за те деньги, которые он до этого отдал компании. Их также можно потратить на другие услуги перевозчика.

Если гражданин не потратил внесённую сумму за три года, то перевозчик обязан вернуть деньги. Получить сумму раньше смогут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой или второй группы, а также сопровождающие их лица.

Ранее мы писали, что в России массово подешевели билеты на самолет.