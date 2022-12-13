Правительство работает над подключением соцобъектов новых регионов к Сети

Дмитрий Чернышенко рассказал о работе над доступом к связи в новых регионах страны.

Российское правительство работает над подключением к Интернету социально значимых объектов на новых территориях. Соответствующее заявление в ходе итогового брифинга по резкльтатам развития национального проекта "Цифровая экономика" сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что все такие объекты в российских регионах, за исключением Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республиках, уже имеют доступ к Интернету. Речь идет о более чем 85 тысячах школ, пожарных частей, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц.

Аналогичную работу проводим и на новых территориях. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что конце 2022 года по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" в Херсонской и Запорожской областях к Интернету было подключено 200 социально значимых объектов, из которых 175 – это учебные заведения общего среднего образования. На текущий момент население этих регионов имеют доступ к едином порталу государственных услуг "Госуслуги" и вещанию отечественных ТВ- и радиоканалов.

Чернышенко: количество аккредитованных IT-компаний увеличилось почти до 20 тыс.

Фото и видео: Правительство России