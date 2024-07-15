Правительство продолжит развитие системы долговременного ухода

Планируется, что к концу 2030 года она будет доступна для полумиллиона человек.

Правительство России продолжит развитие системы долговременного ухода. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья".

По его словам, поддержка граждан, которые воспитывают детей, забота о подрастающем поколении и людях старшего возраста является приоритетом деятельности правительства. Он подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина кабмин предусмотрел развитие системы долговременного ухода. Планируется, что к концу 2030 года она будет доступна для полумиллиона человек. Отмечается, что в рамках программы люди в возрасте смогут получать комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому, а также сопровождение в разных жизненных ситуациях.

Ранее мы сообщали, что Мишустин и Куйвашев обсудили модернизацию инфраструктуры Свердловской области.

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