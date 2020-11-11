Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продукты

Срок действия нормы, регулирующей заключение соглашений о стабилизации цен, истекал в мае 2026 года.

Возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продовольствие между региональными властями, производителями и торговыми сетями сохранится в России до конца 2029 года. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы федерального правительства через социальные сети. Известно, что такая мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке потребления. Государственный механизм предполагает принятие хозяйствующими субъектами страны добровольных обязательств по снижению и неповышению стоимости на востребованные товары широкого потребления или социально значимые продукты питания.

Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными властями, производителями и торговыми сетями до 31 декабря 2029 года включительно. Постановление об этом подписано. пресс-служба кабмина России

Согласно сведениям от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на октябрь 2025 года, подобные соглашения на российской территории заключены в 71 субъекте страны с участием 14 546 хозяйствующих субъектов. В их числе присутствуют 292 производителя, 51 оптовая организация, 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и пунктов, три АЗС.

В Петербурге резко выросли цены на помидоры и бананы.

Фото: Piter.tv