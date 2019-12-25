Недавно премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа.

Правительство примет программу развития Дальнего Востока.

Мишустин отметил, что он и члены делегации остались довольны поездкой. Он подчеркнул, что "не влюбиться в Дальний Восток невозможно".

Были члены делегации, которые – не представляете – не были ни разу на Дальнем Востоке! Все они очень восторжено отзываются о том опыте, который за эту неделю получили. - Михаил Мишустин, премьер-министр

За время поездки члены делегации и Михаил Мишустин получили хорошую "обратную связь" от местных жителей. Они рассказали истории о том, как они живут и что им требуется. Премьер-министр считает, что в регионе недостаточный миграционный отток. Государство должно создавать комфортные и привлекательные условия для жизни на Дальнем Востоке.

Ранее мы сообщили, что россияне массово скупили путевки в Аланью.