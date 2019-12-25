АТОР утверждает, что это направление стало самым популярным курортом среди россиян.

Россияне массово скупили путевки в Аланью. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Интурист" отмечает, что в этом году 20% бронирований приходится на Аланью. В TEZ TOUR по данному направлению забронировано 32% билетов. Специалисты ANEX Tour и "Библио-Глобуса" поддержали мнение коллег, а вот в PEGAS Touristik отметили, что регионы Кемер, Анталья, Белек, Сиде и Аланья занимают равные доли турпотока.

Туроператоры сообщают, что в Аланьи "традиционно более низкие цены на отели курорта". Представители туристической сферы отмечают, что выбор места для отпуска вышло на первый план, поэтому Аланья пользуется такой популярностью у россиян.

Ранее мы сообщили, что в России обнаружено более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов.