Правительство обсудило старт приемной кампании в высшие учебные заведения

Мишустин отметил, что в нынешнем году было принято решение об увеличении числа бюджетных мест.

Правительство России обсудило старт приемной кампании в высшие учебные заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в нынешнем году было принято решение об увеличении числа бюджетных мест. Для абитуриентов действует сервис "Поступление в вуз онлайн". Они могут подать заявление в более чем 1 тыс. учебных заведений через госуслуги. Мишустин подчеркнул, что это можно делать из любой точки страны и без личного посещения комиссий.

Ранее Мишустин заявил о новых задачах российского судоходства.

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