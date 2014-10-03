Мишустин заявил о новых задачах российского судоходства

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости адаптации и трансформации экономики.

Российское судоходство в текущих условиях сталкивается с новыми вызовами и задачами, однако эта отрасль может помочь отечественному бизнесу найти перспективных партнеров и рынки сбыта, а также проложить маршруты для расширения экспорта продукции и грузов. Соответствующее заявление в ходе выступления на торжественной церемонии вручения государственных наград сотрудникам морского и речного флота страны сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом чиновник об\яснил участникам мероприятия, что перед ними и властями стоят новые задачи.

Нужно адаптироваться к вызовам, связанным с внешним давлением, сохранить и нарастить возможности по перевозке грузов, пассажиров, и тем самым поддержать трансформацию всей российской экономики... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: до 2035 года на российских верфях построят около 1 тыс. судов.

Фото и видео: Правительство России