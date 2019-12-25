Правительство не поддержало проект закона об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

С такой инициативой ранее выступил депутат Валерий Рашкин.

Правительство России не поддержало законопроект, который предполагал обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши. Ответ кабинета министров обнародован в электронной базе данных Государственной Думы.

Инициатором проекта закона является депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он предлагал обязать госслужащих предоставлять сведения о покупке предметов роскоши, если их общая сумма выше совокупного дохода чиновника.

Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается. из отзыва кабмина РФ

В комментарии Правительства уточняется что в проекте Рашкина не содержится понятие роскоши, а также отсутствуют критерии отнесения объектов имущества к таковым. По мнению кабмина, это может усложнить правоприменительную практику.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 октября в РФ вступят в силу несколько новых законов. Среди них бесплатные вакцинация и телевидение, а также закон о повышении финансовой грамотности населения.

Фото: ВК/Правительство России

