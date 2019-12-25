Правительство не поддержало проект о согласовании с соседями аренды жилья

Кабмин указал на недочеты, допущенные в текущей редакции документа.

Российское федеральное правительство не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на текст отзыва кабинета министров. Ранее проект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 23 апреля. Инициаторами выступила группа депутатов Государственной думы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и первым заместителем председателя профильного комитета по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.

Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции...В законопроекте отсутствует порядок реализации проектируемых норм органами государственного жилищного надзора, принимая во внимание в том числе отсутствие у них соответствующих полномочий. заявление в документа кабмина

Чиновники пояснили, что установление обязанности получения согласия существенно ограничит права собственников жилых помещений в многоквартирном доме на владение, пользование и распоряжение принадлежащими им жилыми помещениями. Таким образом такое решение противоречит существующему законодательству страны. Предложение о том, что в согласии необходимо указать ФИО, паспортные данные физического лица – собственника, а также полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение, не предусматривают гарантий защиты персональных данных этих граждан. Такое в законе России не предусмотрены такие понятия, как "соседние и примыкающие помещения". Использование данного термина создаст правовую неопределенность в регулировании рассматриваемых правоотношений.

