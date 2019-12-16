Правительство города согласовало передачу инвесторам двух участков

В Василеостровском районе появится гостиница.

Правительство города передало инвестору ООО "Центр АТР-Сайгон" земельный участок в Василеостровском районе для строительства гостиницы.

Сейчас на этом месте находится объект культурного наследия регионального значения "Особняк В.И. Турчаниновой". Инвестор реконструирует особняк под гостиницу "три звезды". Отмечается, что работы будут вестись практически 4,5 года: 55 месяцев. Договор аренды заключат на 43 года.

Помимо этого инвестор ООО "Солнечный ветер" получает земельный участок в Парголово, где построит бытовой комплекс на 300 квадратных метров.

Также уточняется, что компания ООО "МиниМакс" построит складские помещения площадью 4 тысяч квадратных метров в Красном селе. На складе будут храниться медицинская продукция, гигиенические средства и детское питание.

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Фото: pixabay