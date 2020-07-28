Правительство допускает, что Россия может потерять лидерство в экспорте газа

Однако в ближайшие пару лет этого не должно произойти.

Правительство допускает, что в 2024 году Россия может потерять лидерство по объемам экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года.

В документе говорится, что в ближайшие два года Россия останется крупнейшим поставщиком газа на международный рынок. А вот в 2024 году страна может оказаться по данному показателю на втором месте.

Ранее мы писали, что Европа столкнулась с дефицитом газа. Цены достигли рекордных значений и не опускаются, как это обычно бывает летом. Считается, что такая ситуация сложилась из-за нехватки топлива и невозможности конкуренции со стороны угля.

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