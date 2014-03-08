Европа столкнулась с дефицитом газа

Цены на газ в Европе сейчас очень высокие.

В Европе цены на газ достигли рекордно высоких значений и, вероятно, падать не собираются. Связывают это с нехваткой топлива и невозможность конкуренции со стороны угля. Об этом пишет "Коммерсант".

Спотовые цены на крупнейшем хабе TTF весь май стабильно превышали 300 долларов за тысячу кубометров и летом не отступили от максимумов. По данным на 7 июня, стоимость июльского фьючерса достигла 349 долларов за тысячу кубометров.

По информации издания, на рынке в Европе аналогичная ситуация наблюдалась в 2011-2014 годах. Тогда это было связано с высокими ценам на нефть.

Как сообщает Коммерсант, проблемы возникли из-за ограничения предложения со стороны Норвегии и России — основных поставщиков газа. В Норвегии сейчас идут профилактические работы по инфраструктуре, а "Газпром" увеличивать поставки газа отказывается принципиально. Дело в том, что транзит через Украину зафиксирован контрактом, и выкупать дополнительные мощности компания не хочет.

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