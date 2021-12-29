Bloomberg: цена на газ в Европе снижается на фоне роста поставок СПГ из США

Это помогает компенсировать ограниченный экспорт газа из России.

Второй день подряд цена природного газа в Европе снижается из-за поставок сжиженного природного газа из США. В результате начинается постепенное вытеснение российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на терминалах СПГ в северо-западной части Европы сейчас находятся на максимально высоком уровне с декабря 2019 года. Это помогает компенсировать ограниченный экспорт из России, сообщает агентство.

Ранее мы сообщали из-за потепления обрушились поставки российского газа в Европу.

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