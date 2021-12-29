Из-за потепления обрушились поставки газа в Европу

Потребители из-за потепления резко сократили подъем газа из хранилищ.

Практически в два раза "Газпром" сократил поставки газа в новогодние праздники в Европу через Украину. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на словацкого газотранспортного оператора Eustream.

По данным оператора, среднесуточный объем поставок 1-9 января сократился до 54 млн кубометров. По сравнению с последней декадой декабря 2021 года это меньше на 55%. При этом, как сообщает газета, поставки газа снизились не из-за снижения промышленной активности.

Собеседник издания сообщил, что поставки были снижены из-за оттепели. Дело в том, что европейские потребители резко сократили подъем газа из-за тепла. Причем с 30 декабря по 2 января закачка даже превышала отбор.

Ранее в МИД заявили, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину.

Фото: pixabay