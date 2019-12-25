Чиновники расширили перечень запрещенных продуктов для ввоза.

Правительство России запретило ввоз некоторых продуктов с Украины. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. В постановление от 29 декабря 2018 года чиновники внесли изменения. Они касаются расширения списка продуктов, которые не могут прибыть на территорию РФ с соседнего государства.

Перечень запрещенных к ввозу продуктов пополнился сахаром, макаронными изделиями, необезжиренной какао-пастой, готовыми продуктами из кукурузы, мюслями, кетчупом, майонезом, ингредиентами для приготовления соусов, готовыми супами и их заготовками, мороженым и сладкой водой.

Также нельзя будет провезти из Украины тары-нетто с массой в 20 тонн, в которых содержится ячмень, пальмовое масло и его фракции, готовые или консервированные мясные изделия, ракообразные или моллюски.

Ограничения по ввозу в страну коснулись остатков кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов для корма скоту, ферментов, отдельных видов лесоматериалов и деревянной упаковочной тары.

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