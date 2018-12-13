Правительство корректирует формулу расчета демпфера.

Правительство России намерено "удержать" цены на топливо от подорожания. Об этом сообщает ФБА "экономика сегодня".

Добиться этого парламентарии намерены путем корректировки формулы расчета демпфера.

Корректировать механизм демпфера в правительстве начали из-за того, что цена на нефтепродукты в России оказалась ниже экспортной. По существующей формуле нефтяные компании в таких условиях не получают компенсации из бюджета, а еще и сами вынуждены перечислять часть прибылей. Изначально формула это предполагала, всем сторонам перспективы были ясны. Но компании почему-то рассчитывали, что внутренняя цена станет выше, и они станут получать компенсации рассказал научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что в ближайшие два дня ведомство намерено окончательно согласовать параметры демпфирующего механизма нефтяной отрасли на 2020. В данный момент министерство просчитывает эффект для бюджета от предоставленной Минэнерго в прошлую пятницу формулы демпфера.

Эксперты считают, что оптовые цены топлива в России поползли вверх из-за того, что начался автомобильный сезон.

Хотя если сравнивать с 2018 годом, то поставки на внутренний рынок сегодня выше. А экспортная цены выше была уже в апреле, то есть уже тогда возникли предпосылки для роста цен. Но на сегодняшний день причин волноваться не просматривается – правительство обещало удержать годовой рост цен на нефтепродукты в пределах инфляции, все предпосылки для этого есть отмечают специалисты

Напомним, что в прошлом году правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Соответствующее соглашение действует до июля 2019 года.

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