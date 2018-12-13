Правительство России намерено "удержать" цены на топливо от подорожания. Об этом сообщает ФБА "экономика сегодня".
Добиться этого парламентарии намерены путем корректировки формулы расчета демпфера.
Корректировать механизм демпфера в правительстве начали из-за того, что цена на нефтепродукты в России оказалась ниже экспортной. По существующей формуле нефтяные компании в таких условиях не получают компенсации из бюджета, а еще и сами вынуждены перечислять часть прибылей. Изначально формула это предполагала, всем сторонам перспективы были ясны. Но компании почему-то рассчитывали, что внутренняя цена станет выше, и они станут получать компенсации
рассказал научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев
Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что в ближайшие два дня ведомство намерено окончательно согласовать параметры демпфирующего механизма нефтяной отрасли на 2020. В данный момент министерство просчитывает эффект для бюджета от предоставленной Минэнерго в прошлую пятницу формулы демпфера.
Эксперты считают, что оптовые цены топлива в России поползли вверх из-за того, что начался автомобильный сезон.
Хотя если сравнивать с 2018 годом, то поставки на внутренний рынок сегодня выше. А экспортная цены выше была уже в апреле, то есть уже тогда возникли предпосылки для роста цен. Но на сегодняшний день причин волноваться не просматривается – правительство обещало удержать годовой рост цен на нефтепродукты в пределах инфляции, все предпосылки для этого есть
отмечают специалисты
Напомним, что в прошлом году правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Соответствующее соглашение действует до июля 2019 года.
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Фото:pixabay
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