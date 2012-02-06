Правительство РФ внедрило ИИ в систему мониторинга и управления нацпроектами

Дмитрий Григоренко сообщил о пользе ИИ как инструмента поддержки работы властей по достижению целей развития страны.

Российское федеральное правительство внедрило технологию искусственного интеллекта (ИИ) в государственную систему мониторинга и управления национальными проектами и государственными программами. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Эксперты объяснили, что точность прогнозирования рисков уже достигает 96 процентов. В частности, современные технологии помогают властям анализировать и прогнозировать невыполнение различного рода программ и мероприятий. При этом ИИ не принимает финальное решение, а является только инструментом, упрощающим работу человека.

ИИ-модель в онлайн-режиме анализирует 100 процентов мероприятий и показателей нацпроектов и госпрограмм России, после чего сопоставляет их с показателями установленных президентом Владимиром Путиным целей развития. Дмитрий Григоренко заметил, что подобная аналитика помогает правительству выявить связи между госпроектами, в том числе неочевидные, для позитивно сказывается на разработке эффективного плана работы.

В аппарате вице-премьера страны уточнили, что технология ИИ позволяет значительно сократить время на анализ показателей и мероприятий, так как система способна обработать более одной тысячи возможных вариантов в минуту для определения верных взаимосвязей. Речь идет об анализе ситуации, при которой одно мероприятие или показатель влияет на достижение конкретной национальной цели развития для государства. Ранее подобные вычисления проводились вручную.

Так, чтобы оценить почти полмиллиона потенциальных взаимосвязей между показателями национальных целей и всеми мероприятиями, потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей, при этом ручной анализ занял бы у них порядка 4 лет. ИИ позволяет проделать эту работу за 1 день". аппарат вице-премьера России

Эксперты добавили, что модель ИИ-модель выявила более восьми тысяч новых связей, которые направляются на верификацию в федеральные органы исполнительной власти. В свою очередь они могут подтвердить взаимосвязь или отклонить ее.

Операторы связи с 1 сентября будут передавать данные о бизнес-звонках.

Фото и видео: Правительство России