Правительство РФ выделит средства на поддержку малого и среднего бизнеса

Размер поддержки составит 500 миллионов рублей.

Российское правительство направит на льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса около полумиллиарда рублей. Об этом в ходе совещания со своими заместителями заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, эти средства предназначены для льготной программы кредитования, по которой государство помогает снизить ставки по займам для предприятий из приоритетных отраслей.

Это касается обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, а также сфер здравоохранения, образования, внутреннего туризма, бытовых услуг. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По его словам, льготная кредитная программа пользуется высоким интересом у предпринимателей, включая самозанятых граждан.

Ранее Мишустин назвал четыре основных сценария поддержки малого и среднего бизнеса.

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