Мишустин рассказал о решениях по поддержке малого и среднего бизнеса

Действовать планируется по четырем основным направлениям.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства рассказал про системные решения по поддержке бизнеса. Это развитие разных форматов финподдержки, а также создание условий для рости и снятие административных барьеров.

По словам Мишустин, действовать планируется по четырем основным сценариям.

Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется расширить доступность денежных ресурсов и охват получателей финансовой помощи.

Другое направление - это создание условий для роста, в частности, через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Еще одним направлением является снятие административных барьеров.

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Фото: government.ru