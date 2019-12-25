  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мишустин рассказал о решениях по поддержке малого и среднего бизнеса
Сегодня, 14:04
125
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин рассказал о решениях по поддержке малого и среднего бизнеса

0 0

Действовать планируется по четырем основным направлениям.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства рассказал про системные решения по поддержке бизнеса. Это развитие разных форматов финподдержки, а также создание условий для рости и снятие административных барьеров.

По словам Мишустин, действовать планируется по четырем основным сценариям.

Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер. 

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется расширить доступность денежных ресурсов и охват получателей финансовой помощи.

Другое направление - это создание условий для роста, в частности, через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности.

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

Еще одним направлением является снятие административных барьеров.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге ввели в эксплуатацию более 3 млн "квадратов" жилья.

Фото: government.ru

Теги: поддержка бизнеса, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии