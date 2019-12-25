Правительство РФ обсудило ситуацию в топливно-энергетическом комплексе : мнение экспертов

Как отметил президент страны, необходимо готовится к нефтяному эмбарго со стороны Запада.

В начале совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны, которое состоялось в пятницу, 8 июля, был поднят наиболее актуальный вопрос экономики на данный момент – ситуация в топливно-энергетическом комплексе. Итоги встречи проанализировал Telegram-канал "Мейстер".

Как подчеркнул глава государства, ограничения Запада почти не отразились на показателях добычи углеводородов. Нефтедобыча и вовсе выросла на 3,5% год к году, однако стоит готовиться к новым запретам, в том числе – к введению Европы полному эмбарго голубого топлива. Также, по словам президента, стоит задуматься о газификации регионов и увеличении экспортных потоков углеводородов восточном и южном направлениях.

Сейчас самыми выгодными для страны направлениями импорта являются Индия и КНР, уточнили эксперты. Тем не менее, страны Евросоюза могут пойти на такой шаг, как запрет на перевозки российской нефти, поэтому расслабляться не стоит. С газом дела обстоят гораздо проще, так как его сложнее заменить.

Ранее мы сообщили о том, что Путин принял участие в подъеме флага на новых рыболовецких судах.

Фото: kremlin.ru