Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина

Все необходимые меры будут приняты кабмином сегодня.

Правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем заседании. В кабмине утвердят необходимые меры для выполнения задач, которые президент РФ поставил 25 марта во время телевизионного обращения к российскому народу. В частности, речь идет о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% на сумму зарплаты, которая будет превышать МРОТ.

Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня прокомментировал чиновник

Глава правительства России напомнил, что меры предпринимаются государством ради поддержки населения и экономики. Они необходимы в условиях распространения коронавирусной инфекции по РФ и миру. Мишустин отметил, что местный бизнес в непростых условиях правительство поддержит также мораторием о возбуждении дел о банкротстве. Временно приостанавливается исполнительное производство и начисление штрафов и пеней.

Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.

Видео: YouTube/Правительство России