Правительство Подмосковья подписало соглашение о внедрении IRIIS

Главной целью системы является оценка проектов коммунально-энергетической, транспортной и социальной сферах.

Правительство Подмосковья, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в Московской области системы IRIIS. Как сообщает телеканал "360", главной целью системы является оценка проектов в коммунально-энергетической, транспортной и социальной сферах. Это должно повысить качество, а также привлечь инвесторов в регион.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина, в число приоритетов правительства региона входит создание качественной и устойчивой инфраструктуры. Он отметил, что проект позволит упаковывать все инвестиционные проекты в сфере ГЧП таким образом, чтобы они были понятны инвестору. Проекты также будут с помощью системы находиться в общепризнанной системе координат, которая позволит инвестиционную привлекательность оценить еще на старте проектов.

Пилотными проектами станут дублер Егорьевского шоссе, а также автомобильная дорога МКАД — Дзержинский — Лыткарино.

Зампредседателя правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская в свою очередь отметила, что регион одним из первых сможет оценить работоспособность системы.

Сотрудничество с Московской областью позволит апробировать систему на регионе с высокой инвестиционной активностью, что будет способствовать более эффективному внедрению ее по всей стране. Светлана Ячевская, зампредседателя правления ВЭБ.РФ

Предполагается, что с помощью системы IRIIS повысится качество запускаемых в Московской области проектов, а также это поможет привлечь дополнительные инвестиции.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие 10 лет в строительство жилья в России планируется привлечь порядка 70 трлн рублей.

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