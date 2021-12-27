Правительство Петербурга перенесло сроки уплаты авансовых платежей по имущественным налогам

Новый срок — до 30 ноября 2022 года.

Правительство Петербурга для поддержки бизнеса перенесло сроки уплаты авансовых платежей по имущественным налогам. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Постановлением от 27 апреля 2022 года было разрешено предоставить отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам за II квартал с 31 июля до 30 ноября 2022 года. Мера распространяется на наиболее пострадавшие отрасли экономики, например, обрабатывающее производство, здравоохранение, социальные услуги, культуру, развлечения и отдых.

При этом организациям предоставлено право производить уплату налогов ежемесячно равными частями в размере 1/6 от суммы исчисленных авансовых платежей за 2 квартал 2022 года. говорится в сообщении.

В июне было принято еще одно постановление, согласно которому на отсрочку имеют право организации, вне зависимости от размера бизнеса, работающие в сфере обрабатывающего производства, телекоммуникаций, образования, здравоохранения и социальных услуг, а также в области культуры, развлечения и отдыха (всего 45 отраслей).

Фото: Piter.tv