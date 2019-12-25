Правительство Ленобласти обзаведется тремя иномарками за 5 млн рублей

На 19 октября назначено проведение электронного аукциона.

Три новых седана пополнят автобазу чиновников Ленобласти. За каждый автомобиль из областной казны готовы заплатить более 1,5 миллионов. Информация опубликована на сайте госзакупок.

На 19 октября назначено проведение электронного аукциона. Начальная цена контракта – 5 миллионов 268 тысяч рублей. Заказчик получил разрешение Минпромторга на покупку Toyota Corolla стоимостью 1 миллион 780 тысяч рублей.

Также, среди требований к автомобилю — мощность двигателя не менее 150 лошадиных сил и объем топливного бака больше 50 литров.

Ранее стало известно, что власти Волхова закупят фитнес-браслеты на 416 тысяч рублей.

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