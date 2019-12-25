Власти Волхова закупят фитнес-браслеты на 416 тысяч рублей

Администрация Волховского района Ленобласти купит больше сотни "умных" гаджетов. Информация появилась на сайте государственных закупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен предоставить 121 фитнес-браслет с функцией мониторинга сна и измерения пульса. Начальная цена контракта составляет 416 тысяч рублей.
Как уточнили в администрации Волховского района, фитнес-браслеты закупаются для награждения спортсменов. Подарки вручают за победу на областных соревнованиях.
Также Ленобласть планирует каждый год награждать десять волонтеров знаком отличия.
Фото: pixabay
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