Правительственные судна приземлились в Пулково

Речь идет о самолете Ил 96-300 с бортовым номером RA-96022 СЛО "Россия".

В субботу, 24 июня, два правительственных самолета совершили посадку в Пулково. Рейсы следовали из Москвы. Об этом стало известно пользователям сервиса Flightradar24, пишет "Фонтанка".

Речь идет о судне Ил 96-300 с бортовым номером RA-96022 СЛО "Россия". Отметим, что на данном самолете часто передвигается президент России В. В. Путин. Второе судно, приземлившееся в Северное столице, – Аirbus с бортовым номером RSD523.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково задержаны два рейса, следующих в Турцию.

Фото: Piter.TV