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За ремонт квартир будут наказывать штрафом
Сегодня, 13:45
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lesjasap
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За ремонт квартир будут наказывать штрафом

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По новому законодательству предусмотрены штрафы за нарушение общественного спокойствия.

Пресс-служба городского парламента сообщила, что подписан новый документ, который предусматривает административные штрафы за шум с 7 до 23 часов. 
 
По правилам, при ремонте квартиры, собственники обязуются согласовать график с владельцами других квартир, управлением ЖСК и ТСЖ или управляющей компании. В случае неисполнения требований, нарушителям выпишут предупреждение или штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. Должностные лица будут караться жестче - сумма административного штрафа составит от пяти до десяти тысяч, для юридических - от 10 до 30 тысяч. 
 
Дополнительным пунктом к закону стало предписание о порче общественного имущества - парадных, стен и окон. Штрафы были увеличены. 
 
Ночным стройкам также придет конец. За беспокойные и шумные мероприятия застройщику придется выложить  до полумиллиона рублей, а в случае повторных нарушений - до миллиона. 
 
Единственной оговоркой в законодательстве стали действия, призванные ликвидировать последствия стихийных бедствий и аварий,  а также на заранее одобренные культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
 
Фото: Pixabay.com
Теги: административный штраф , ремонт , строительные работы , шум
Категории: Новости России

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