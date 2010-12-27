Правительство напомнило о суммах штрафов за сбитых диких животных

Самым опасным и дорогим оказался лось. Меньше всего оценили смерть кабана.

В Ленинградской области начался период миграции крупных диких животных. 8 мая пресс-служба губернатора Ленинградской области рассказала, как вести себя автомобилистам на пригородных дорогах, и сколько будет стоить ДТП с участием лосей, медведей и других обитателей леса.

По данным правительства, за прошлый год в регионе произошло 161 ДТП с участием диких животных. Самым опасным обитателем леса посчитали лося, так как при столкновении с ним было зафиксировано максимальное количество смертельных случаев. В мае эти животные начинают массовую миграцию с потомством, поэтому вынуждены переходить через дороги.

Более 90% ДТП происходят с участием лосей, в остальных случаях – кабанов, косуль, медведей. Большинство случаев фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходится на период с 23.00 до 2.00 и с 5.00 до 9.00. Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Водителей просят быть внимательнее, а в вечернее время пользоваться фарами дальнего видения. Если на пути встретится лось или другой лесной житель, необходимо остановиться и пропустить. После знака "Дикие животные" автомобилисты должны сбавлять скорость.

Что будет, если лось решит перебежать дорогу и сам врежется в ваш автомобиль, в правительстве тоже объяснили. Поскольку по действующему законодательству живые существа тоже являются государственной собственностью, водители все равно окажутся виновными. Так, например, за пострадавшего в результате ДТП лося придётся отдать 80 тыс. рублей, за медведя 60 тыс. рублей, за косулю 40 тыс. рублей, а за кабана 30 тыс. рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцев попросили перевести жаб через дорогу. По всей видимости эти животные остались без покровительства государства, так как о штрафах за смерть и травмы земноводных – не сообщалось.