Петербуржцев попросили перевести жаб через дорогу

У серых жаб начался миграционный сезон, который чаще всего заканчивается на асфальте трассы.

В Курортном районе города экологи просят быть автомобилистов внимательнее к "переходящим" дорогу серым жабам. Как рассказали в ГУК "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга", у земноводных начался период миграции.

Главной сложностью в маршруте жаб составляет 100-метровый участок дороги в заказнике "Сестрорецкое болото". К большому сожалению, большинство жаб так и не добирается до конца своего пути, так как гибнут под колесами машин.

Специалисты-экологи простят водителей внимательнее быть на указанном участке и не давить серых жаб намеренно. Если вы заметите земноводных, лучше помогите им перебраться до другой стороны дороги. Главное, что жабы не представляют опасности для человека и их можно брать голыми руками.

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