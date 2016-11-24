Правительство отклонило предложение о переносе начала учебного года на 1 октября

Партия ЛДПР в очередной раз предложила перенести учебу на 1 октября.

Проект ЛДПР о переносе учебного года на 1 октября не нашел поддержки у депутатов. Профильный комитет по вопросам образования и науки заявил, что дата начала школьных уроков останется без изменений. Против инициативы также выступили представители Минобрнауки.

По словам специалистов, изменение в учебном графике приведет к тому, что детям придется учиться дольше обычного - вплотную до июля, что такое решение значительно подорвет планы на летние месяцы, которые имеют важное значение для страны.

Один из парламентариев, предложивших нововведение, объяснил, что начало учебного года так и планировалось на 1го сентября, а вот решение о переноса учебного процесса на октябрь должны принимать местные муниципальные органы самоуправления и образования. Вадим Деньгин отметил, что данная тема неоднократно обсуждалась.

Геннадий Онищенко объяснил, что инициативы никогда не находила единодушно поддержки ни у политиков, ни у родителей, ни у педагогов. Из-за изменения графика придется менять целую систему в деятельности не только конкретных школьных учебных заведений, но и ВУЗов: сроки сдачи экзаменов, подачи документов и другие аспекты.