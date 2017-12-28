Правительство РФ упростило процедуру усыновления

Справки будут запрашиваться органами опеки напрямую в уполномоченном ведомстве.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое сократит время на подачу документов для усыновления и опекунства детей. Данный документ был подготовлен Минобрнауки России и опубликован на сайте правительства.

Из стандартного перечня документов были исключены такие справки, как о праве пользования жильем и собственности на него, об отсутствии судимости, копии финансового счета с места жительства и о пенсионном обеспечении.

Стоит отметить, что вышеперечисленные справки не устраняются из перечня документов. Их будут запрашивать органы опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.