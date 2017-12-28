Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Правительство РФ упростило процедуру усыновления
Сегодня, 11:40
0
nadiputintseva
530

Правительство РФ упростило процедуру усыновления

0
 
 

Справки будут запрашиваться органами опеки напрямую в уполномоченном ведомстве.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое сократит время на подачу документов для усыновления и опекунства детей. Данный документ был подготовлен Минобрнауки России и опубликован на сайте правительства.

Из стандартного перечня документов были исключены такие справки, как о праве пользования жильем и собственности на него, об отсутствии судимости, копии финансового счета с места жительства и о пенсионном обеспечении.

Стоит отметить, что вышеперечисленные справки не устраняются из перечня документов. Их будут запрашивать органы опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Теги: какие документы нужны для усыновления , новости россии , правительство рф
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5