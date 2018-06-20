Правительство РФ поручило затормозить рост цен на авиабилеты

Стоимость авиабилетов выросла на 5-33%.

Кабинет министров опубликовал на своем официальном сайте поручение провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, а также предоставить пути недопущения дальнейшего роста стоимости. Проверкой займутся ФАС, Минтрас, Минфин и Минэнерго

Ответственным за мониторинг назначили главу Минэнерго Александра Новака, министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минфина , первого вице-премьера Антона Силуанова, а также главу ФАС Игоря Артемьев. Также за ходом работы следят Дмитрий Козак и Максим Акимов. О результатах проделанной работы ведомства должны отчитаться до 26 апреля.

Ранее отмечалось, что цены возрастут под валянием инфляции, стоимости топлива, курса рубля и инвестиций. Только за последние месяцы стоимость авиабилетов выросли на 5-33%. До этого Минфин предложил обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы. Ранее авиаперевозчики неоднократно жаловались на рост цен на топливо. В ответ Минфин предложил увеличить компенсацию авиакомпаниям

Видео: Piter.tv