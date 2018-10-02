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Правительство Петербурга выделит 22 миллиона на Международный форум труда
Сегодня, 9:03
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nastya960

Правительство Петербурга выделит 22 миллиона на Международный форум труда

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Он пройдет в Экспофоруме с 28 февраля по 1 марта.

В Правительстве Петербурга приняли решение о субсидировании III Санкт-Петербургского международного форума труда. Из бюджета будет выделено 22,5 миллиона рублей. Об этом сообщают городские СМИ.

Форум будет проходить с 28 февраля по 1 марта в Экспофоруме. Главной темой станет человеческий капитал и экономика роста. Мероприятие организуют совместно правительство города, СПбГУ, при поддержке федерального правительства. На форуме будут обсуждать вопросы трудовых отношений и развитие данной сферы. Также будет затронут и вопрос о трансформации рынка труда в системе образования.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: правительство петербурга, санкт петербургский международный форум труда, эспофорум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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