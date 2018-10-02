Правительство Петербурга выделит 22 миллиона на Международный форум труда

Он пройдет в Экспофоруме с 28 февраля по 1 марта.

В Правительстве Петербурга приняли решение о субсидировании III Санкт-Петербургского международного форума труда. Из бюджета будет выделено 22,5 миллиона рублей. Об этом сообщают городские СМИ.

Форум будет проходить с 28 февраля по 1 марта в Экспофоруме. Главной темой станет человеческий капитал и экономика роста. Мероприятие организуют совместно правительство города, СПбГУ, при поддержке федерального правительства. На форуме будут обсуждать вопросы трудовых отношений и развитие данной сферы. Также будет затронут и вопрос о трансформации рынка труда в системе образования.

Фото: Piter.TV