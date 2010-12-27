Предприятия Петербурга получат новые награды

Местные организации и их сотрудники будут получать дипломы за развитие промышленного потенциала Санкт-Петербурга.

Петербурсгкие предприятия смогут получить новые награды - "Сделано в Санкт-Петербурге". Об этом сообщает пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга.

Местные организации и их сотрудники будут получать дипломы за развитие промышленного потенциала Санкт-Петербурга.

"Награда… является формой признания особых заслуг организаций, зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга. Городское Правительство

Награды будут распределять по 7 номинациям: модернизация производства и вклад в экономику Санкт-Петербурга, инновационная деятельность, популяризация городской промышленности, реализация социальных проектов, вклад в рост экспорта, освоение гражданской продукции в рамках конверсии. Победители помимо дипломов получат почетный знак, который представляет собой металлический пятиугольник.

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