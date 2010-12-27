Правительство Малайзии заявило об отсутствии геев и лесбиянок в стране

Многие после данного заявления политика выступили против подобной системы в стране, однако большинство людей высказалось на счет того, что необходимо побывать в Малайзии и собственными глазами удостовериться в правдивости слов министра.

Один из чиновников Малайзии на политической встрече в Европе высказал свое глубокое утверждение о том, что в его стране нет ни геев, ни лесбиянок. Однако такое заявление стало причиной негодования со стороны публики. Об этом информирует сетевое издание "Газета.RU".

Министр туризма Малайзии Датук Мохаммаддин бин Кетапи выступал на международной выставке-ярмарке ITB Berlin в столице Германии и описывал природную красоту своей родины. В это время его спросили, безопасно ли приезжать в страну путешественникам-геям и евреям.

Чиновник всячески пытался не отвечать на поставленный вопрос, однако в итоге кратко, но довольно красочно пояснил, что в Малайзии не существуют геи и лесбиянки. А если что-то подобное и есть, то это явно противоречит закону. Отметим, что в стране подобная тема является противозаконной, за это можно сесть в тюрьму сроком до 20-ти лет, или же претерпеть прилюдную порку.

Я не думаю, что в нашей стране есть что-то подобное. Не могу быть точно уверен, но могу сказать одно: такой ситуации у нас нет. Датук Мохаммаддин бин Кетапи, министр туризма Малайзии

Многие после данного заявления политика выступили против подобной системы в стране, однако большинство людей высказалось на счет того, что необходимо побывать в Малайзии и собственными глазами удостовериться в правдивости слов министра. Как отмечают СМИ, со стороны правительства Малайзии данная реплика, своего рода, акция для привлечения туристов в государство.

Источник: сетевое издание "Газета.RU"