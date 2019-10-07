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Пранкер пробежался по полицейскому автомобилю на площади Восстания

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Шутника поймали полицейские.

В пятницу, 16 октября, пранкер из Петербурга решил пошутить над полицейскими и пробежаться по служебному автомобилю. 

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения. На записи видно, как молодой человек в красных кроссовках переходит дорогу как ни в чем не бывало, а затем запрыгивает на капот, запрыгивает на крышу и спрыгивает с багажника. Убегать от полицейского пришлось недолго, в итоге злоумышленника схватили. 

Ранее мы писали, что в Челябинске задержали 18-летнего студента за пранк о суцициде.

Видео: Piter.TV

Теги: пранк, пранкер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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