Пранкер пробежался по полицейскому автомобилю на площади Восстания

Шутника поймали полицейские.

В пятницу, 16 октября, пранкер из Петербурга решил пошутить над полицейскими и пробежаться по служебному автомобилю.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения. На записи видно, как молодой человек в красных кроссовках переходит дорогу как ни в чем не бывало, а затем запрыгивает на капот, запрыгивает на крышу и спрыгивает с багажника. Убегать от полицейского пришлось недолго, в итоге злоумышленника схватили.

Ранее мы писали, что в Челябинске задержали 18-летнего студента за пранк о суцициде.

Видео: Piter.TV