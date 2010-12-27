Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Прах Сергея Мавроди хотят купить за 3 биткоина
Сегодня, 22:30
0
ProkVad
186

Прах Сергея Мавроди хотят купить за 3 биткоина

0
 
 

Ранее компания "Space Way" хотела развеять его прах в космосе.

Сеть криптоматов ICCENTER попросила родственников  продать прах Мавроди за 3 биткоина.

Мы узнали из новостей, что родственники не хотят забирать тело из морга. Если оно не нужно им, мы готовы его взять. Кремация также за наш счёт.

Сообщают пользователи и предоставляют письмо к родственникам

ICCENTER сообщают, что разделят прах на тысячу частей, упакуют в праздничные коробки и раздадут лучшим клиентам. А поясняют своё желание тем, что Сергей Мавроди оставил большой след в криптоотрасли.

Сергей Пантелеевич – неординарная личность, который повлиял не только на жизнь россиян, но и оставил след в криптоотрасли. Наши клиенты будут рады получить сувениры с Мавроди.

Заключают пользователи

Ранее Piter.TV писал, что компания "Space Way" предложила развеять его прах в космосе.

Справка: 

3 биткоина на 30 марта 2018 составляет 1 153 500 рублей.

Теги: биткоин , мавроди , покупка , смерть
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5