Печальная судьба великого комбинатора: тело Сергея Мавроди не забирают из морга

Возможно, основателя финансовой пирамиды МММ похоронят за государственный счет.

Тело Мавроди до сих пор находится в одном из моргов Москвы. Об этом сегодня утром сообщило издание "Комсомольская Правда". За четыре дня ни родственники, ни друзья бывшего бизнесмена не появлялись в морге, чтобы забрать и похоронить умершего.

Сергей Мавроди умер от сердечного приступа в понедельник, 26 марта. Бывшему бизнесмену стало плохо на одной из остановок общественного транспорта. Мавроди доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Из родственников у Мавроди остался брат Вячеслав. Он отказался его родного брата Вячеслава, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище. Но Вячеслав отказался хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями.

В СМИ появились другие предложения похоронить Мавроди. Например, компания "Space Way" предложила развеять его прах в космосе.

Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прах в космосе. Если вам интересно это предложение - свяжитесь с нами. Выражаем искренние соболезнования родственникам.

Компания "Space Way".

Как сообщил телеканалу РЕН-ТВ источник, некий бизнесмен уже предложил родственникам Мавроди выкупить для него место на Троекуровском кладбище.

По закону, тело может находиться в морге не более 7 дней. Возможно, основателя финансовой пирамиды МММ должны будут предать земле за государственный счет.