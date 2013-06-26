"Его не интересовали деньги, главное - проекты": от сердечного приступа умер Сергей Мавроди

Сегодня стало известно о смерти основателя "МММ".

Сегодня утром, 26 марта, в одной из московских больниц скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец". Бывшему предпринимателю было 63 года.

Причина смерти Сергея Мавроди

На данный момент, есть несколько версий госпитализации бывшего бизнесмена.

По словам корреспондентов "МК", вчера вечером бывший предприниматель потерял сознание на автобусной остановке на улице Поликарпова. Прохожие вызвали скорую помощь.

РБК, ссылаясь на МВД, утверждает, что скорая забрала Мавроди в больницу из его квартиры на Комсомольском проспекте.

"Информированный источник" сообщил "Интерфаксу", что Мавроди обнаружили без сознания на троллейбусной остановке, недалеко от Савеловского вокзала.

В последнее время бывший бизнесмен часто жаловался на боли в сердце. Эту информацию подтвердил его помощник, Александр Власов.

У него были хронические заболевания

- добавил он.

Мавроди доставили в реанимацию Боткинской больницы. Медикам не удалось его спасти. Он умер сегодня около шести утра. Предварительная причина смерти - обширный сердечный приступ.

Фото: Сергей Мавроди / официальная группа "МММ" ВКонтакте.

Леня Голубков о жизни Сергея Мавроди

О Сергее Мавроди рассказал актер Владимир Пермяков. Знаменитый Леня Голубков из рекламы "МММ" дал интервью телеканалу "РЕН - ТВ":

Это сильный, талантливый, умный человек. И повторяю — СМИ тогда сделали из него афериста. Приказ был свыше от Черномырдина с Ельциным — топить МММ — и они всякие пакости писали в заказных, приказных статьях. Повторяю, для него деньги были не главное, главное были — проекты

Владимир Пермяков на премьере фильма "ПираМММида" / официальная группа артиста ВКонтакте.

МММ: история создания

Мавроди был одним из символов 1990-х годов. Предприниматель создал крупнейшую финансовую пирамиду 90-х годов. Люди вступали в "МММ", привлекали других и получали доход, исходя из того, сколько человек они привели. Затем поток клиентов перестал расти, и начались невыплаты. Люди решились всех денег, вложенных в пирамиду. Количество обманутых дольщиков составило до 15 миллионов человек. В 1997 году "МММ" была признана банкротом.

Сергея Мавроди объявили в розыск. В 2003 году он был арестован, а после 2007 года вышел на свободу. В 2014 году по мотивам биографии предпринимателя сняли художественный фильм "ПираМММида". Главного героя сыграл Алексей Серебряков.

Кадр из фильма "ПираМММИда" / Кинопоиск.