Названа причина смерти основателя "МММ" Сергея Марводи

Бывший бизнесмен жаловался на боли в сердце.

Сегодня утром, 26 марта, в одной из московских больниц скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец". Бывшему предпринимателю было около 63 лет.

Вчера вечером Сергей Мавроди потерял сознание на автобусной остановке в Москве. Прохожие помогли мужчине и вызвали скорую помощь. Бывший бизнесмен жаловался на боли в сердце.

Мавроди доставили в реанимацию 67-й городской больницы. Медикам не удалось спасти предпринимателя. Он скончался утром 26 марта.

Напомним, что Сергей Мавроди стал создателем крупнейшей финансовой пирамиды 1990-х годов - "МММ". Количество пострадавших от краха компании Мавроди составило 15 миллионов человек.

Фото: сайт Сергея Мавроди.