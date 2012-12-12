Позорное видео из Уссурийска: Девушки сбежали не оплатив счет

Накануне, 1 ноября, в Уссурийске две девушки пообедали и позорно сбежали, не оплатив счет. Данный инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, которые установлены как в самом кафе, так и снаружи.
На видеозаписи видно, как девушки медленно идут к выходу, а затем начинают убегать, наращивая скорость. Видеозапись опубликована с призывом вернуться, обращенное к этим девушкам:
Девушки, вернитесь! Вы не доели! И счет оплатите)
Под размещенным видео пользователи возмущены нравами и моралью жителей своего города.
Видео: Instagram/mark2_che