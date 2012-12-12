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Позорное видео из Уссурийска: Девушки сбежали не оплатив счет

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В сети появилось видео с камер наблюдения ресторана "Чаплин" в Уссурийске.

Накануне, 1 ноября, в Уссурийске две девушки пообедали и позорно сбежали, не оплатив счет. Данный инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, которые установлены как в самом кафе, так и снаружи.

На видеозаписи видно, как девушки медленно идут к выходу, а затем начинают убегать, наращивая скорость. Видеозапись опубликована с призывом вернуться, обращенное к этим девушкам: 

Девушки, вернитесь! Вы не доели! И счет оплатите)

Под размещенным видео пользователи возмущены нравами и моралью жителей своего города.

 

Видео: Instagram/mark2_che

Теги: видео , новости регионов , нравы , уссурийск
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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