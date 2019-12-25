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Пожилой водитель легковушки пострадал в ДТП с "ГАЗелью" в Ленобласти
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилой водитель легковушки пострадал в ДТП с "ГАЗелью" в Ленобласти

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Пострадавшего пришлось деблокировать из машины.

В Кировском районе Ленобласти вечером 6 октября на автодороге в районе деревни Келколово произошло попутное столкновение автомобилей Газель и Kia. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба ЛО.

В результате аварии пострадал пожилой водитель легкового автомобиля. Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург деблокировали пострадавшего с помощью ГАСИ и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее иномарка насмерть сбила пенсионера в Бокситогорском районе Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: газель, киа
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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