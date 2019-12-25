Пожилой водитель легковушки пострадал в ДТП с "ГАЗелью" в Ленобласти

Пострадавшего пришлось деблокировать из машины.

В Кировском районе Ленобласти вечером 6 октября на автодороге в районе деревни Келколово произошло попутное столкновение автомобилей Газель и Kia. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба ЛО.

В результате аварии пострадал пожилой водитель легкового автомобиля. Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург деблокировали пострадавшего с помощью ГАСИ и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее иномарка насмерть сбила пенсионера в Бокситогорском районе Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО