Пожилой строитель упал с лесов на Курляндской улице

На Курляндской улице пожилой рабочий упал со строительных лесов.

В Адмиралтейском районе пожилой строитель упал с лесов. Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу с тяжелыми травмами. Медики определили у пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб затылочной части головы и перелом правой голени.

Известно, что пострадавший работал на комбинате по производству дрожжей. Несчастный случай произошел 14 ноября около девяти часов утра. Петербуржец травмировался около дома номер 28 по Курляндской улице. По собственным словам сотрудника, он оступился и упал с высоты около трех метров.