Петербуржец отдал лже-сотруднику пенсионного фонда 400 тысяч рублей

Злоумышленник сказал, что в данный момент идет обмен денег и предложил пожилому петербуржцу обменять свои сбережения.

Неизвестный преступник обманным путем похитил 400 тысяч рублей 80-летнего петербуржца в одном из домов в Рабфаковском переулке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник, 10 сентября, в полицию Невского района пришел пожилой гражданин, он заявил, что вечером, примерно 18:30 к нему домой пришел мужчина и представился сотрудником пенсионного фонда. Злоумышленник сказал, что в данный момент идет обмен денег и предложил пожилому петербуржцу обменять свои сбережения. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по чати 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника. пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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