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Петербуржец отдал лже-сотруднику пенсионного фонда 400 тысяч рублей
Сегодня, 11:21
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nastya960
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Петербуржец отдал лже-сотруднику пенсионного фонда 400 тысяч рублей

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Злоумышленник сказал, что в данный момент идет обмен денег и предложил пожилому петербуржцу обменять свои сбережения.

Неизвестный преступник обманным путем похитил 400 тысяч рублей 80-летнего петербуржца в одном из домов в Рабфаковском переулке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

В понедельник, 10 сентября, в полицию Невского района пришел пожилой гражданин, он заявил, что вечером, примерно 18:30 к нему домой пришел мужчина и представился сотрудником пенсионного фонда. Злоумышленник сказал, что в данный момент идет обмен денег и предложил пожилому петербуржцу обменять свои сбережения. Ущерб составил 400 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по чати 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника.

пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее пенсионера, который прокатился на иномарке по подземному переходу метро "Московская"отправили в психбольницу .

Фото: pixabay.com

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Теги: обман , пенсионер , пенсионный фонд
Категории: Лента новостей Новости СПб

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