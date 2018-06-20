Фургон сбил пожилого мужчину на Дороге жизни

Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте.

Днем 16 апреля на Дороге жизни случилась авария. По словам очевидцев, фургон сбил пожилого пешехода с двумя палочками. В сети появилась фотография с места происшествия.

Свидетели сообщили, что ДТП произошло возле техникума. О каком учебном учреждении идет речь, не уточняется. Известно одно, что пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В результате он получил травмы, насколько тяжелые, выяснят медики.

Скорую помощь вызвал водитель фургона. В это время он пытается помочь пострадавшему, придерживая его за голову.

На месте аварии образовалась пробка в сторону Петербурга. На снимке видно, что грузовичок встал прямо посреди дороги и мешает проезду других транспортных средств.

Ранее мы писали, что на Уральской улице ДТП мешает движению.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург