  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фургон сбил пожилого мужчину на Дороге жизни
Сегодня, 12:33
53
Alena_Zinovieva

Фургон сбил пожилого мужчину на Дороге жизни

0 0

Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте.

Днем 16 апреля на Дороге жизни случилась авария. По словам очевидцев, фургон сбил пожилого пешехода с двумя палочками. В сети появилась фотография с места происшествия.

Свидетели сообщили, что ДТП произошло возле техникума. О каком учебном учреждении идет речь, не уточняется. Известно одно, что пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В результате он получил травмы, насколько тяжелые, выяснят медики.

Скорую помощь вызвал водитель фургона. В это время он пытается помочь пострадавшему, придерживая его за голову.  

На месте аварии образовалась пробка в сторону Петербурга. На снимке видно, что грузовичок встал прямо посреди дороги и мешает проезду других транспортных средств.

Ранее мы писали, что на Уральской улице ДТП мешает движению.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Местоположение на карте:

Теги: авария, попал под колеса, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, ДТП,

Оставить комментарий