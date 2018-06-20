На Уральской улице ДТП мешает движению

В аварии никто не пострадал.

Утром на Уральской улице произошло ДТП, которое мешает проезду других автомобилей. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На дороге во вторник, 16 апреля, столкнулись Hyundai и Renault. Авария незначительная, обошлось без пострадавших. Однако, автомобили занимают полосы и мешают движению других автомобилей. Поэтому автоводителям следует пересмотреть свой маршрут движения, чтобы не опоздать.

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Фото и видео: Piter.TV